Leverkusen hat zwei Flügelstürmer im Visier

Bayer Leverkusen sieht auf dem offensiven Flügel Nachholbedarf, da mit Moussa Diaby, Leon Bailey und Karim Bellarabi derzeit “nur” drei Spieler für diesen Bereich zur Verfügung stehen. Ein Neuer soll her: Kamaldeen Sulemana und Peter Olayinka heissen die Kandidaten.

Laut “kicker” stehen diese beiden Profis im Fokus des Bundesligisten. Der 18-jährige Ghanaer Sulemana spielt zurzeit beim dänischen Erstligisten Nordsjaelland. Bereits im Oktober soll Leverkusen ein Angebot für den Youngster abgegeben haben. Damals erfolglos.

Eine weitere Option ist Peter Olyanika. Der 25-jährige Nigerianer ist bereits “reifer” und zählt nicht mehr zur Kategorie Perspektivspieler. Er schnürt seine Schuhe in Tschechien für Slavia Prag. In dieser Saison traf er in der Europa League sogar gegen Leverkusen.

psc 4 Januar, 2021 09:48