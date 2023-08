Leverkusen-Profi Nadiem Amiri vor Wechsel in die Ligue 1

Nadiem Amiri steht vor einem Abgang bei Bayer Leverkusen. Den 26-Jährigen zieht es in die Ligue 1.

Laut "Sky" wird Amiri voraussichtlich zu Olympique Marseille wechseln. Die Südfranzosen bieten 5 bis 6 Mio. Euro für den Mittelfeldspieler, was Leverkusen allerdings noch zu wenig zu sein scheint. Deshalb ist der Transfer auch noch nicht in Stein gemeisselt. Amiri hatte zuvor Leeds United abgesagt, das in der vergangenen Saison von der Premier League in die Championship abgestiegen ist.

Vertraglich ist Amiri noch bis Juni 2024 an Leverkusen gebunden.

Update: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kommt es nun doch zu einer Kehrtwende. Demnach wird sich Marseille wohl mit Inter-Profi Joaquín Correa verstärken. Amiri soll nun doch nach Leeds wechseln und dort einen Vierjahresvertrag unterzeichnen.

psc 24 August, 2023 10:57