Leverkusen nimmt wegen Schick-Ausfall Niclas Füllkrug ins Visier

Bayer Leverkusen muss mindestens bis im Oktober ohne seinen Topstürmer Patrik Schick auskommen, der sich an den Adduktoren operieren liess. Als potentieller Ersatz steht nun Niclas Füllkrug im Visier der Werkself.

Der Werder-Stürmer avancierte in der vergangenen Saison mit 16 Toren zum Bundesliga-Torschützenkönig. Laut "Bild" könnte Leverkusen aktiv werden und sich bei Füllkrug sowie dessen Klub melden. Der ambitionierte Bundesligist mit Trainer Xabi Alonso will in dieser Saison voll angreifen. Die bisherigen Transfers von Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka und Jons Hofmann beweisen dies.

Ob sich auch noch Füllkrug zu den Neuzugängen gesellt, ist offen. Sein Vertrag in Bremen läuft bis 2025. Angeblich könnte der 30-Jährige auch beim FC Bayern zum Thema werden, falls es mit dem erhofften Transfer von Harry Kane nicht klappt.

psc 11 Juli, 2023 18:52