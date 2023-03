Leverkusens Stürmer Diaby nimmt Ex-Trainer Seoane in Schutz

Bayer Leverkusen hat sich nach einem miserablen Saisonstart unter dem neuen Trainer Xabi Alonso gefangen und zuletzt in der Meisterschaft sogar den FC Bayern geschlagen. Stürmer Moussa Diaby betont trotzdem, dass die Probleme zu Beginn der Saison nicht mit Gerardo Seoane zu tun hatten.

Der 44-jährige Luzerner ging nach einer guten letzten Saison eigentlich gestärkt in die neue Saison. Dass er bereits im Oktober den Hut nehmen musste, war im Sommer noch undenkbar. Wiederholt schwache Auftritt und Resultate führten allerdings dazu. Am Coach selbst lag es laut Diaby indes nicht: «Es stimmt, dass der Anfang der Saison ein bisschen kompliziert war. Ich glaube nicht, dass es ein Problem des Trainers war, sondern eher ein mentales Problem, in den Köpfen der Spieler», sagt der 23-Jährige gegenüber «RMC Sport».

Die Mannschaft sei dann aber mit einer «besseren Einstellung» zurückgekommen. Leverkusen liegt in der Bundesliga inzwischen wieder auf dem 8. Tabellenplatz. Zudem steht die Mannschaft im Viertelfinal der Europa League. Diaby persönlich hat es zurück in den Kreis der französischen Nationalmannschaft geschafft.

psc 22 März, 2023 09:36