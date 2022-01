Leverkusen-Topstürmer Schick denkt nicht an Abgang

Patrik Schick wird ob seiner starken Leistungen im Dress von Bayer Leverkusen immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Nun spricht der Tscheche selbst.

In dieser Saison hat Patrik Schick bereits stolze 17 Tore in 15 Bundesliga-Einsätzen für Bayer Leverkusen erzielt. Kein Wunder, dass sich andere Vereine deshalb mit ihm beschäftigen. So soll mitunter sogar Liga-Konkurrent Borussia Dortmund Interesse zeigen, für den Fall, dass Erling Haaland den BVB verlässt.

“Natürlich ist es schön zu lesen, wenn man mit den grossen Klubs in Verbindung gebracht wird”, sagte der Leverkusen-Knipser nun bei der “Bild”. “Aber ich”, so der 25-Jährigen, “bin wirklich sehr, sehr glücklich in Leverkusen und will mit Bayer 04 in die Champions League”. Der tschechische Nationalspieler weiter: “Ich liebe es, in Deutschland zu leben. Es ist zurzeit für mich überhaupt kein Thema, an einen anderen Verein zu denken. Meine Vertragssituation kennt jeder. Und ich würde niemals einem Klub Probleme bereiten, um einen Wechsel durchzudrücken.” Sein Vertrag in Leverkusen ist indes noch bis 2025 datiert.

adk 9 Januar, 2022 15:38