Leverkusen-Torjäger Patrik Schick fällt wochenlang aus

Bundesligist Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen auf seinen Torjäger Patrik Schick verzichten.

Der tschechische Stürmer musste bei der 2:3-Niederlage in Mainz am vergangenen Freitag kurz nach der Halbzeitpause wegen muskulären Problemen an der linken Wade ausgewechselt werden. Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler gibt nun ein Update zur Verletzung des Angreifers. “Mein Bauchgefühl sagt mir: Patrik wird mindestens drei Wochen ausfallen – wenn er einen kleinen Faserriss hat”, sagt er dem “kicker”. Schick hat in dieser Saison bereits 20 Ligatreffer erzielt. Ein MRT wird noch genauere Schlüsse auf die Ausfallzeit des Topstürmers geben.

psc 20 Februar, 2022 14:35