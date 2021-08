Leverkusen-Verteidiger Wendell wechselt nach Portugal

Der Abgang von Linksverteidiger Wendell bei Bayer Leverkusen steht unmittelbar bevor.

Den 28-jährigen Brasilianer zieht es laut “kicker” zum FC Porto. Zuletzt schien eigentlich Benfica gute Karten auf ein Engagement zu haben, nun zieht es Wendell aber zu einem Ligakonkurrenten. Die Ablöse für den langjährigen Bayer-Verteidiger soll drei bis vier Millionen Euro betragen. Wendell hatte seinen Stammplatz bei der Werkself auf der linken Seite in der letzten Saison an Daley Sinkgraven verloren. Zudem wurde mit Mitchel Bakker in dieser Saison ein weiterer Spieler für diese Position geholt.

Wendell wechselte 2014 aus seiner Heimat zum Bundesliga-Klub und stand eigentlich noch bis Juni 2022 unter Vertrag.

psc 17 August, 2021 10:12