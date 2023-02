Leverkusens Torjäger Moussa Diaby ist nur leicht verletzt

Die Sorgen im Lager von Bayer Leverkusen rund um Moussa Diaby waren nach der 2:3-Niederlage im Europa League-Spiel gegen Monaco gross. Jetzt können die Klubverantwortlichen aber etwas aufatmen.

Diaby hat sich im Spiel zwar verletzt und musste deshalb ausgewechselt werden, eine gravierende Blessur liegt aber nicht vor. Wie die Werkself nach einer MRT-Untersuchung des 23-jährigen Franzosen am Freitag mitteilt, habe sich dieser lediglich «eine kleine Muskelverletzung im Oberschenkel» zugezogen. Die Ausfallzeit wird auf sieben bis zehn Tage geschätzt. Damit wird Diaby aber neben dem Ligaspiel gegen Mainz am Sonntag wohl auch das Rückspiel in den Europa League-Playoffs in Monaco verpassen.

.@MoussaDiaby_19 fällt nach seiner Verletzung im Spiel gegen Monaco für voraussichtlich sieben bis zehn Tage aus. 😞 Gute Besserung, Moussa! Mehr: 👇 https://t.co/WpVIhOTi4x#Werkself | #Bayer04 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 17, 2023

psc 17 Februar, 2023 15:57