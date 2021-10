Newcastle schielt auch auf Jungstar Florian Wirtz

Florian Wirtz ist einer der Jungstars der Bundesliga und schnürt seine Schuhe zurzeit bei Bayer Leverkusen, wo er ebenso für Furore sorgt wie in der deutschen Nationalmannschaft. Die saudischen Investoren, die jüngst Newcastle United übernahmen, würden den 18-Jährigen gerne auf die Insel locken.

Nach Angaben der “Sport Bild” reihen sich die Magpies in die lange Liste von Klubs ein, die sich für die Dienste von Wirtz interessieren. Scouts von Manchester United, Manchester City, dem FC Chelsea, dem FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Alético und Real Madrid und dem FC Barcelona sollen unter anderem wegen dem jungen Angreifer beim 1:1 von Leverkusen in der Europa League bei Betis Sevilla in der vergangenen Woche im Stadion anwesend gewesen sein. Auch der FC Bayern blickt längst auf den jungen Angreifer.

Vorderhand scheinen die Chancen auf einen Transfer aber gering. Wirtz’ Vater Hans-Joachim hat zuletzt betont, dass sein Filius mindestens bis 2023 bei Bayer 04 bleiben wird. Der Vertrag läuft sogar bis 2025.

