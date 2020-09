Patrik Schick zum Medizintest in Leverkusen

Der Wechsel des tschechischen Angreifers Patrik Schick zu Bayer Leverkusen steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Wie die “Bild” berichtet, ist der 24-jährige Tscheche am Dienstag zum Medizintest beim Bundesligisten eingetroffen. Leverkusen investiert einen Teil der Ablöse, den es durch den Havertz-Transfer erhalten hat, in den Angreifer der AS Roma: Für Schick sollen rund 25 Mio. Euro Ablöse fliessen.

Der neue Stürmer soll bereits am Mittwoch erstmals bei Bayer mittrainieren und einen Vertrag bis 2025 erhalten.

Schick war in der vergangenen Saison an RB Leipzig ausgeliehen. Die Ostdeutschen konnten und wollten sich den Angreifer aus finanziellen Gründen aber nicht definitiv krallen.

