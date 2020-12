Paukenschlag: Sven & Lars Bender machen im Sommer Schluss

Die beiden Zwillinge Sven und Lars Bender ziehen im Sommer einen Schlussstrich unter ihre Aktivkarriere.

Wie das Leverkusener Duo mitteilt, wird es die im Sommer auslaufenden Verträge nicht mehr verlängern. “Nach langer Bedenkzeit und unzähligen Gedankenspielen hinsichtlich unserer Zukunft sind wir letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir unsere Reise mit Bayer 04 nicht fortführen werden. Dem Verein gegenüber sahen wir uns in der Verantwortung, diesen Entschluss frühzeitig mitzuteilen”, erklären die Sven und Lars Bender in einer gemeinsamen Stellungnahme. “Nicht zuletzt durch die in der Vergangenheit bis heute immer aufrichtigen, fairen und verständnisvollen Gespräche mit der Leverkusener Klubführung ist uns diese Entscheidung alles andere als leichtgefallen. So aber hat Bayer 04 nun Planungssicherheit, das war uns wichtig.”

Die beiden 31-Jährigen betonen ihre enge Verbundenheit mit dem Klub: “Letztlich war es keine Entscheidung gegen den Verein, sondern für die Gesundheit und die Familie. Wir haben erkannt, dass es schwierig wird, über den Sommer hinaus auf diesem hohen Niveau Fussball zu spielen. Jeder, der uns kennt, weiss, dass wir jeden Tag 100 Prozent geben. Dass das für uns im Training und im Spiel immer die Grundvoraussetzung war. Es fällt uns leider zunehmend schwerer, dies mit all den Schmerzen und körperlichen Problemen, unter denen wir mehr und mehr zu leiden haben, kontinuierlich abzurufen.”

Servus Lars, Servus Sven! 👋 Lars und Sven #Bender werden ihren jeweils auslaufenden Vertrag bei Bayer 04 nicht verlängern und ihre Profi-Karriere zum Ende der laufenden Saison beenden…

➡️ https://t.co/eFaXoLrKRp#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/PLgHtOEcOU — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 21, 2020

psc 21 Dezember, 2020 12:52