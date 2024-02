Serdar Azmoun will in Rom bleiben und nicht nach Leverkusen zurückkehren

Der iranische Stürmer Serdar Azmoun ist derzeit von Bayer Leverkusen an die AS Roma ausgeliehen. Geht es nach dem 29-jährigen Mittelstürmer liegt seine Zukunft auch längerfristig bei den Giallorossi.

Azmoun fühlt sich in der italienischen Hauptstadt laut "Corriere dello Sport" sehr wohl. Eine Rückkehr nach Leverkusen im Sommer ist von seiner Seite her nicht geplant. Dort hat er zwischen Januar 2022 und Sommer 2023 nicht wirklich reüssiert. In Rom brillierte er zuletzt beim 3:0-Sieg gegen Frosinone und könnte im Saisonendspurt zu einer wichtigen Personalie im Kampf um die Champions League-Plätze werden.

Die Römer verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 12,5 Mio. Euro. Leverkusen wäre einverstanden oder sogar glücklich, wenn der Serie A-Klub von dieser Möglichkeit Gebrauch macht.

psc 21 Februar, 2024 18:14