Chelsea setzt im Kampf um Kai Havertz einen Spezialagenten ein

Der FC Chelsea will sich in diesem Sommer unbedingt den deutschen Nationalspieler Kai Havertz sichern. Die Londoner setzen jetzt einen Spezialagenten ein.

Landsmann und Chelsea-Verteidiger Toni Rüdiger steht nach Informationen von “Sport Bild”-Fussballchef Christian Falk schon seit einigen Wochen in Kontakt mit Kai Havertz. Er will ihn von einem Wechsel an die Stamford Bridge überzeugen.

Ob es gelingt, ist offen. Havertz soll in dieser Woche aber bei Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler schon einmal seinen Wechselwunsch platziert haben. Ob er die Blues-Offerte annehmen will oder auf einen Wechsel zu einem anderen Verein spekuliert, ist zurzeit noch unklar.

psc 9 Juli, 2020 18:46