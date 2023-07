Torjäger Patrik Schick gibt sich nach Operation optimistisch

Leverkusens tschechischer Torjäger Patrik Schick hofft nach der jüngst erfolgten Operation an der Hüfte schon bald wieder voll angreifen zu können.

Der 27-Jährige schlug sich seit Oktober des vergangenen Jahres mit verletzungsbedingten Problemen herum. In der Rückrunde war er nur sporadisch einsetzbar und in diesem Sommer ist nun eine Operation erfolgt. "Nach der langen Zeit bin ich glücklich, dass wir die OP gemacht haben. Jetzt wissen wir endlich, was das Problem war. Die Monate vorher mit der Unwissenheit waren schlimmer. Jetzt geht die Genesung so, wie sie gehen sollte. Ich muss geduldig sein, aber ich bin wirklich optimistisch", sagt Schick der "Bild".

Einige Monate muss sich der Angreifer mit seiner Rückkehr auf den Platz noch gedulden, die Reha verläuft bislang aber nach Plan. Schick führt aus: "Der Arzt, der mich operiert hat, hat mir dann bestätigt, dass der Eingriff notwendig war. Er hat alles wieder in Ordnung gebracht. Deshalb habe ich jetzt dieses Lächeln, da endlich alles behoben ist."

psc 27 Juli, 2023 16:59