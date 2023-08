Transfer fix: Leverkusen holt Matej Kovar von Manchester United

Bayer Leverkusen verpflichtet für die Goalieposition einen Konkurrenten für Lukas Hradecky: Matej Kovar kommt von Manchester United.

Matej Kovar wechselt von Bayer Leverkusen zu Manchester United und unterschreibt einen bis 2027 datierten Vertrag. Die Red Devils sollen eine Ablöse von zunächst fünf Millionen Euro kassieren, die auf bis zu acht Millionen ansteigen kann. So dürfte Kovar, der in der vorigen Saison an Sparta Prag verliehen war, in Leverkusen als Konkurrent für Lukas Hradecky eingeplant sein.

"Matej Kovar ist gross, stark im Eins-gegen-Eins und mit sehr guten fußballerischen Fähigkeiten ausgestattet", sagt Simon Rolfes, Bayer 04-Geschäftsführer Sport, über die Qualitäten des Tschechen. "Er ist ein Spieler mit großen Perspektiven, von dem wir uns in den kommenden Jahren einiges versprechen."

adk 15 August, 2023 10:53