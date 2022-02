United-Scouts beobachten Patrik Schick

Die Superform von Patrik Schick ruft offenbar Manchester United auf den Plan. Der englische Fussballgigant entsendet regelmässig Scouts zur Beobachtung des Stürmers.

Patrik Schick befindet sich im Visier der Spielerbeobachter von Manchester United. “BBC Sport” zufolge hat der englische Rekordmeister bereits mehrfach Späher aus den eigenen Reihen auf die Reise geschickt, um Schick genauer zu beobachten. Und was sie zu sehen bekommen haben, dürfte ihnen stets gefallen haben.

Schick spielt in dieser Saison gross auf, kommt schon auf 18 Tore in ebenso vielen Bundesliga-Spielen für Bayer Leverkusen. Nur Robert Lewandowski hat in den fünf europäischen Topligen mehr Treffer erzielt als der Tscheche, von dem insbesondere United-Interimstrainer Ralf Rangnick grosser Bewunderer sein soll.

United wird sich, sollte es im Sommer ernsthafte Transferbemühungen anstellen, aber die Zähne ausbeissen. Der 26 Jahre alte Torgarant hatte erst bei “Bild” unmissverständlich klargemacht, dass er nirgendwohin wechseln wird.

“Es ist zurzeit für mich überhaupt kein Thema, an einen anderen Verein zu denken. Meine Vertragssituation kennt jeder. Und ich würde niemals einem Klub Probleme bereiten, um einen Wechsel durchzudrücken”, so Schick, der unterm Bayerkreuz noch über einen Vertrag bis 2025 verfügt.

aoe 12 Februar, 2022 17:05