Wirtz: «Ich bin hier in Leverkusen an einem guten Ort»

Bei Florian Wirtz stellt sich die Frage: Wie lange kann Bayer Leverkusen ihn noch halten? An einen baldigen Abgang scheint er nicht zu denken.

Vertraglich ist Florian Wirtz noch bis 2027 an Bayer Leverkusen gebunden und noch ist ein Transfer wohl kein Thema. «Ich schaue noch nicht zu weit in die Zukunft. Die wichtigsten Dinge sind, dass ich unverletzt bleibe und mich weiterentwickeln kann. Da bin ich hier in Leverkusen an einem guten Ort. Ich weiss, was ich hier habe. Das habe ich auch in der Reha gemerkt», sagt der 19-Jährige im Interview mit der «Bild».

Der Mittelfeldspieler betont: «Die Möglichkeiten, meinen Körper und mich als Fussballer auf die nächste Stufe zu bringen, sind einfach sehr gut, das Umfeld ist perfekt. Deswegen fehlt mir hier momentan nichts.» Bereits vor einigen Wochen hatte Vater Hans-Joachim gesagt: «Bis zur EM 2024 ist Florian bei Bayer noch bestens aufgehoben.»

adk 12 März, 2023 15:57