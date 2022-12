Wirtz verspricht: «Werde wieder der sein, der ich vorher war»

Florian Wirtz trifft im Test gegen den FC Zürich (4:1) erstmals nach seinem Kreuzbandriss. Vom Offensivspieler gibt es anschliessend ein Versprechen.

Im März erlitt Florian Wirtz einen Kreuzbandriss. Nun stand er wieder auf dem Rasen – und traf gegen den FC Zürich. «Schön, dass ich gleich bei meinem ersten Spiel in der Startaufstellung wieder ein Tor gemacht habe. Ich hätte aber auch gewollt, dass mir noch andere Aktionen gelingen», wird der Profi von Bayer Leverkusen bei der «Bild» zitiert.

Der 19-Jährige betont: «Es ist neu, die Spielatmosphäre, die man im Training nicht hat, wiederzuhaben. Daran muss ich mich erst noch wieder gewöhnen. In den nächsten Testspielen wird sich das immer mehr aufbauen und entwickeln. Dann werde ich wieder zu 100 Prozent der sein, der ich vorher war.» Der Youngster weiss, was noch besser werden muss. «Bei der Ballannahme und dem direkten Weiterleiten hatte ich noch Fehler drin. Das Gefühl, das man über mehrere Spiele bekommt, ist noch nicht da, ich setze mich da aber nicht unter Druck. Vorher hatte ich auch Situationen, in denen ich nicht das gemacht hatte, was ich wollte. Ich glaube, das kommt einfach wieder», erklärt er.

Doch zugleich stellt er klar: «Es war nicht alles schlecht. Das sind kleine Details, die automatisch wieder reinkommen, die aber auch Zeit brauchen. Ich werde auf jeden Fall weiter meinen Spass auf dem Platz haben und versuchen, mein Bestes abzuliefern. Dann werden wir sehen, wie es aussieht.»

adk 18 Dezember, 2022 12:41