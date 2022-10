Wirtz vor Comeback: Leverkusen-Profi spricht über Rückkehr

Florian Wirtz arbeitet nach seinem Kreuzbandriss an seinem Comeback. Der Offensivspieler wäre gerne zur WM fit.

Bei Bayer Leverkusen gibt es Grund zur Hoffnung, denn Florian Wirtz steht vor der Rückkehr. «Es ist noch mal etwas anderes, wenn man mit den Teamkollegen auf dem Platz sein kann. Wir versuchen, das Programm langsam zu steigern, damit ich mehr Teile des Mannschafts-Trainings mitmachen kann. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg», sagte er nun zu seinem Fitnesslevel der «Bild».

Ob ein Comeback in der Bundesliga vor dem WM-Start realistisch ist, kann er noch nicht sagen: «Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie es sich entwickelt. Man sollte nichts ausschliessen, aber wir schauen weiter von Tag zu Tag. Dann werden wir sehen, für was es reicht.» Aus diesem Grund will der Youngster auch noch nicht an die WM denken. «Mein grosses Ziel nach der Verletzung war einfach, wieder zu 100 Prozent fit zu sein. Das gilt immer noch, denn vorher geht eh nichts anderes. Ich muss mich weiter darauf konzentrieren, dass ich hundertprozentig fit werde. Jetzt zählt nur, dass ich im Training die nächsten Schritte mache», so Wirtz.

adk 30 Oktober, 2022 17:49