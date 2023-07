Worst Case: Patrik Schick musste operiert werden und fällt lange aus

Die grossen Verletzungsprobleme von Leverkusens Torjäger Patrik Schick gehen weiter: Jetzt musste sich der 27-jährige Tscheche sogar operieren lassen und fällt noch einmal lange aus.

Wie Bayer 04 am Dienstag kommuniziert, fand bereits im Juni ein Eingriff an den Adduktoren statt. Schick hat die Reha bereits begonnen. Vor Oktober wird aber nicht mit seiner Rückkehr gerechnet, wie es in der Mitteilung der Leverkusener heisst. Bereits die vergangene Rückrunde verpasste der Angreifer wegen den Problemen mit den Adduktoren beinahe komplett.

ℹ️ Patrik Schick ist im Juni in der Berliner Charité erfolgreich an den Adduktoren operiert worden und hat bereits mit der Reha-Arbeit begonnen. Seine Rückkehr ist für Anfang Oktober geplant.#Bayer04 | #Werkself — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 11, 2023

psc 11 Juli, 2023 13:26