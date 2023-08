Xabi Alonso vergleicht Granit Xhaka mit sich selbst

Granit Xhaka unterschrieb bei Bayer Leverkusen einen Vertrag bis 2028. Danach will der Nati-Star als Trainer tätig werden. Sein Coach Xabi Alonso vergleich Xhaka daher mit sich selbst.

"Ich kann in seinen Augen erkennen, dass er immer lernen will – genauso war es bei mir in der letzten Phase meiner Karriere. Er will Trainer werden, das merkt man", sagt Xabi Alonso über Granit Xhaka gegenüber "Bild". Alonso beendete seine Karriere 2017 beim FC Bayern: Als Trainer legte er zunächst in der Jugend bei Real Madrid los, ehe es ihn über die zweite Mannschaft von Real Sociedad zu Bayer Leverkusen zog. Einen Weg, den auch Xhaka ebenfalls einschlagen will.

Es kommt daher nicht von ungefähr, dass der gebürtige Basler momentan an seinem Trainerschein arbeitet. "Ich habe schon mit Leverkusen gesprochen, ob es einen Verein gibt, in dem ich in der U19 oder U18 Praxis sammeln kann", sagt Xhaka. "Ich bin mehr als glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, das zu tun. Ich hatte viele verschiedene Trainer, auch bei der Nationalelf, von denen ich sehr viel lernen konnte. Ich will natürlich mein Spiel spielen und von jedem Trainer etwas mitnehmen. Ich freue mich sehr, dass ich mit der A-Lizenz den nächsten Schritt machen kann." Doch vorerst will er noch für seinen neuen Klub Bayer Leverkusen auf dem Rasen stehen.

adk 16 August, 2023 16:17