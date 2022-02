Barça-Boss befeuert Gerüchte um Erling Haaland

Joan Laporta ist mit der Arbeit, die er und seine Entourage im Winter auf dem Transfermarkt geleistet haben, sehr zufrieden. Im Sommer will der FC Barcelona weitere Hochkaräter holen – am liebsten Erling Haaland.

Erling Haaland steht beim FC Barcelona zuoberst auf der Transferliste für den kommenden Sommer. “Wir haben im Wintertransferfenster sehr gut gearbeitet und wollen es im Sommer noch besser machen”, sagte Joan Laporta am Freitag bei der Premiere der Dokumentation “Matchday-Queens of the Pitch” über die Barça-Triplesaison. “Kommt Haaland im Sommer? Wir hoffen, dass wir auch im Sommer gut arbeiten werden und dass wir alle mit dem Erreichten zufrieden sein werden.”

Da passt es ins Bild, dass sich Laporta und Co. einem Bericht des “Telegraaf” zufolge in Monaco mit Haaland-Berater Mino Raiola getroffen haben, um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten. Haaland kann Borussia Dortmund nach dieser Saison bekanntermassen für eine Summe zwischen 75 und 90 Millionen Euro verlassen.

aoe 26 Februar, 2022 16:14