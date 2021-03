Haaland setzt Borussia Dortmund ein Ultimatum

Erling Haaland könnte Borussia Dortmund trotz Vertrag bis 2024 im Sommer wohl verlassen. Real Madrid soll um ihn buhlen. Nun setzt der Norweger dem BVB ein Ultimatum.

Borussia Dortmund kam am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln nicht über ein 2:2 hinaus. Erling Haaland erzielte dabei einen Doppelpack, war dennoch sichtlich gefrustet. Der Grund: Der BVB rangiert in der Bundesliga derzeit nur auf Tabellenplatz fünf, hat vier Punkte Abstand auf den Viertplatzierten Eintracht Frankfurt. Die Champions League ist also in Gefahr.

Und laut der spanischen Sportzeitung “AS” soll genau das die Ursache dafür sein, dass der 20-Jährige von seinem Klub fordert, die Qualifikation zur Königsklasse perfekt zu machen. Andernfalls will der Norweger wohl bereits im kommenden Sommer abwandern. Den Zuschlag könnte dann Real Madrid erhalten. Die Königlichen wollen angeblich ein 160-Millionen-Euro-Paket für ihn schnüren.

adk 22 März, 2021 09:58