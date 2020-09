Sancho über Gerüchte: “Die Medien sind die Medien”

Erst nachdem Borussia Dortmund ein Machtwort gesprochen hat, ebbten die Spekulationen über einen Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United etwas ab. In einem Interview spricht der Youngster über die kursierenden Meldungen.

Erst am Freitag hatte die “Daily Mail” erneut verbereitet, dass Manchester United einen neuerlichen Anlauf bei Jadon Sancho nehmen wird – und das noch in diesem Sommer. Nach den Aussagen von Manager Michael Zorc weiss allerdings jeder, dass Sancho Borussia Dortmund zumindest in den nächsten Wochen nicht verlassen wird.

“Die Medien sind die Medien. Sie werden immer versuchen, eine Geschichte zu schreiben, so läuft das eben”, nimmt der 20-Jährige die Mutmassungen aus den vergangenen Monaten bei “Soccerbible” wohl selbst nicht allzu ernst. Sancho, so sagt er, konzentriere sich lieber auf seinen Fussball. Er wolle das Beste für die Mannschaft tun und am Ende Titel gewinnen.

Dass ihm in der Presse ein Preisetikett von stolzen 120 Millionen Euro umgehangen wurde, sieht Sancho als Kompliment an: “Ich schätze, es ist ein schönes Gefühl, so viel wert zu sein. Aber noch einmal, ich schaue nicht wirklich so viel darauf.”

Der gebürtige Londoner hatte seinen Vertrag, ohne den Vorgang öffentlich zu kommunizieren, bis 2023 verlängert. Der BVB steht somit auch im Sommer 2021 nicht unter Handlungsdruck. Und spätestens dann dürfte die Transfer-Saga wieder an Fahrt aufnehmen.

aoe 5 September, 2020 17:42