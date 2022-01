Neben Akanji soll beim BVB ein weiterer Verteidiger verlängern

Borussia Dortmund möchte den Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji schon bald langfristig binden und offeriert diesem einen lukrativen Vertrag (4-4-2.ch berichtete). Daneben plant der Klub in der Defensive auch weiterhin mit Dan-Axel Zagadou.

Der 22-jährige Franzose hat sich in der Hinrunde nach einer langwierigen Verletzung zurückgekämpft und kam noch zu fünf Bundesliga-Einsätzen und zwei Partien in der Champions League. Laut “Bild” hält man bei der BVB-Führung grosse Stücke auf den Innenverteidiger. Der Plan sieht vor, den zum Saisonende auslaufenden Kontrakt in der Rückrunde zu verlängern. Ansonsten droht im Sommer ein ablösefreier Abgang des Abwehrspielers. Zagadou stiess im Sommer 2017 von Paris St. Germain zu den Dortmundern und ist inzwischen einer der dienstälteren Profis im Kader.

