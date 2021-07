Hütter erklärt Eintracht-Bekenntnis vor Gladbach-Wechsel

Wochen bevor Adi Hütters Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach publik wurde, bekannte sich der Österreicher noch zur SGE. Nun klärt der Ex-YB-Trainer auf.

Bereits im Februar dieses Jahres kursierten Gerüchte, Adi Hütter könnte Eintracht Frankfurt verlassen. Doch damals sagte der 51-Jährige bei “Sky90” auf die Frage nach einem Abschied aus Frankfurt: “Ich bleibe.” Vor allem deshalb nahmen es dem Österreicher viele Eintracht-Anhänger übel, als im April bekannt wurde, dass der Coach zur neuen Saison Borussia Mönchengladbach trainieren wird.

Nun erklärte Hütter der “Sport Bild” in Bezug auf sein im Februar gegebenes Frankfurt-Bekenntnis: “Es gab kein konkretes Angebot von einem anderen Verein, ich hatte einen laufenden Vertrag und habe mich da noch wohlgefühlt. Genau so habe ich es gesagt. In dem Moment sah ich keine Veranlassung, diesen Satz nicht so zu sagen.” Der frühere Trainer von YB weiter: “Die Abmachung mit meinem Berater war aber ganz klar: Ich habe ihm gesagt, dass ich bis Ende März mit niemandem sprechen möchte. Ich wollte von Anfragen nichts hören.”

adk 28 Juli, 2021 12:23