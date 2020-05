ManUtd macht bei Alassane Pléa ernst

Manchester United unternimmt konkrete Schritte, um Gladbach-Stürmer Alassane Pléa an Land zu ziehen.

Der französische Torjäger bestreitet seine zweite Saison in der Bundesliga. In dieser Saison hat er da in 22 Spielen acht Treffer und sieben Assists beigesteuert. Eine eindrückliche Bilanz, die auch den Red Devils nicht verborgen blieb. Nach Angaben von “Sky” haben sich Klubverantwortliche von ManUtd jetzt schon einmal im Umfeld von Alassane Pléa erkundigt, um auszuloten, ob sich dieser einen baldigen Wechsel auf die Insel überhaupt vorstellen kann.

Noch steht der 27-jährige Angreifer, der ursprünglich bei Olympique Lyon ausgebildet wurde, bei Gladbach bis 2023 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel besteht nicht.

