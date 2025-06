Xavi Simons verhandelt mit mehreren Premier League-Klubs

Xavi Simons steht bei RB Leipzig vor dem Abgang. Nun konkretisieren sich einige Optionen heraus.

Laut "Sport Bild" verhandelt der 21-jährige Niederländer bzw. sein Berater mit Arsenal, Manchester United, Tottenham und Newcastle. Auch zu seinem Ex-Verein FC Barcelona soll es Kontakt geben. Noch gibt es allerdings keine konkreten Angebote für den Spielmacher. Wohl auch, da Leipzig eine stolze Ablöse von mindestens 70 Mio. Euro fordert. Simons konnte sich in der vergangenen Rückrunde nicht mehr ganz wie gewünscht in Szene setzen, was nun die Klubsuche wohl etwas schwieriger macht.

Leipzig zahlte im Januar für die definitive Übernahme von Simons 50 Mio. Euro an PSG. Nun soll der Mittelfeldprofi für einen höheren Betrag verkauft werden. Sein Abgang ist eigentlich fest eingeplant.

psc 19 Juni, 2025 09:12