Ruben Vargas netzt ein, Noah Loosli mit fürchterlichem Debüt

An diesem Samstag waren etliche Schweizer Legionäre unterwegs. Hier gibt es wieder wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen unserer Schlachtenbummler.

Jasper van der Werff (Hansa Rostock): Stand zum ersten Mal nach seinem Wechsel nach Rostock in der Zweitliga-Startelf – und sorgte gleich mal dafür, dass es gegen Hannover (1:2) die erste Niederlage in dieser Pflichtspielsaison gab.

Noah Loosli (VfL Bochum): Was für ein Debüt, auch wenn er erst in den Schlussminuten auf den Platz kam. Noah Loosli und seine Mitstreiter bekamen mächtig einen vor den Latz geknallt, gingen in Stuttgart mit 0:5 unter. Die Schwaben sind damit vorübergehend Bundesliga-Tabellenführer, Loosli grüsst dagegen vom Tabellenende. Was für ein fürchterliches Debüt.

FC Augsburg – Borussia M'gladbach 4:4 (3:3)

Ein Spiel, das zum einen spektakulär war, zum anderen Fragen aufwirft, ob die Defensiven über ausreichend Bundesliga-Niveau verfügen. Ruben Vargas, der in der Augsburger Startelf stand, hatte gedacht, dass er eine Viertelstunde vor Schluss den Siegtreffer erzielt hat (hier im VIDEO), doch in der Nachspielzeit glich Gladbach noch via Penalty aus.

Jonas Omlin lieferte mit einem langen Abschlag den Assist für das 3:1, beim Tor durch Vargas sah der Gladbach-Captain dagegen überhaupt nicht gut aus, da der Ball ziemlich zentral kam. Omlin hielt seine Mannschaft wenige Minuten vor Schluss noch im Spiel. Nico Elvedi stand übrigens nicht im Gladbacher Kader.

Cedric Zesiger (VfL Wolfsburg): So kann es weitergehen aus Sicht des Neuzugangs, der beim 2:0 gegen Aufsteiger Heidenheim in der Startelf stand, durchspielte und einen souveränen Eindruck hinterliess. Cedric Zesiger zeigte sich enorm ballsicher und hatte fast 100 Ballaktionen.

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen): Gewann das Spitzenspiel gegen Leipzig mit 3:2. Granit Xhaka schloss schon nach wenigen Minuten aus rund 20 Metern ab und initiierte den Führungstreffer seines neuen Teams wenig später mit. Noch muss er aber erst in die Mannschaft hineinwachsen.

aoe 19 August, 2023 18:02