Bundesliga: Regeländerung bei Auswechslungen bestätigt

Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fussball Liga hat beschlossen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, bis Saisonende fünf Auswechslungen zuzulassen.

Diese Option hatte die FIFA zuletzt geschaffen. Ab Restart am Wochenende stehen den Klubs der 1. und 2. Bundesliga somit fünf Wechsel zur Verfügung. Diese müssen allerdings innerhalb von drei Gelegenheiten über die Bühne gebracht werden. Es wird empfohlen nicht mehr als zwei Spieler gleichzeitig einzuwechseln. Sollte ein Spiel, beispielsweise in der Relegation, in eine Verlängerung gehen, wäre sogar eine sechste Auswechslung möglich.

Die DFL teilt ausserdem mit, dass Spiele unter Umständen in ein anderes Stadion verlegt werden könnten, sofern dies aus “zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen” notwendig wird. Dies könnte beispielsweise bei einem nur regionalen beziehungsweise lokalen Infektionsgeschehen der Fall sein.

Wie bei einem allfälligen Saisonabbruch mit dem Auf- und Abstieg verfahren wird, wurde noch nicht festgelegt. Eine Regelung soll innerhalb der nächsten beiden Wochen gefunden werden.

Alle Klubs sind gewillt die Saison über die Bühne zu bringen, falls notwendig auch mit Spielen im Juli.

psc 14 Mai, 2020 15:42