Das sind die häufigsten Ausrüster der Bundesliga

Es ist in Deutschland beinahe schon zu einer Art Tradition geworden, die Spiele der Bundesliga zu verfolgen. Man achtet dabei natürlich vorwiegend auf den Spielverlauf. Jedoch gibt es auch einige weitere Details, die man vielleicht nicht bewusst, sondern unterbewusst wahrnimmt. Damit sind zum Beispiel die Werbebanner von verschiedenen Marken, die den Spielfeldrand zieren, gemeint, oder auch die Namen der Hersteller, die auf den Trikots der Spieler erscheinen.

Aufgrund der grossen Aufmerksamkeit, die dem Fussball in Deutschland und in anderen Ländern zuteil wird, ist es selbst von grossen und bereits bekannten Marken das Ziel, Ausrüster einer Mannschaft zu werden. Im besten Fall bringen Zuschauer die Marke sofort mit der Mannschaft, die sie unterstützen, in Verbindung und kaufen ebenfalls die Produkte des Herstellers. Wir haben uns mit den häufigsten Ausrüstern der Teams beschäftigt und erläutern, welche Marken auf dem Spielfeld besonders präsent sind.

Nike – Ausrüster von sechs Mannschaften

Nike gilt bereits seit vielen Jahren als eine der Marken, die man bei Spielen der 1. Bundesliga und regelmässig bei Sportwetten von Bwin zu Gesicht bekommt. Das liegt daran, dass der Hersteller nicht nur ein Team, sondern gleich mehrere unterstützt. In der letzten Saison (2022/2023) waren es insgesamt sechs Mannschaften. Zu den Teams zählten beispielsweise der VfL Wolfsburg oder Eintracht Frankfurt. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass sich eine Mannschaft nun nach vielen Jahren von dem Ausstatter trennen wird. Es handelt sich dabei um den RB Leipzig. Obwohl die Mannschaft bereits seit dem Jahr 2014 mit Nike zusammenarbeitet, wird das Team in Zukunft mit der Marke Puma kooperieren.

Adidas – jahrelanger Ausrüster des FC Bayern

Adidas ist unter den Fussball-Kennern vor allem dafür bekannt, das Team auf dem ersten Platz der Liga zu unterstützen – und zwar den FC Bayern München. Dies wird sich mit Sicherheit auch nicht so schnell ändern. Sowohl die Marke als auch der Verein sind stolz darauf, bereits seit dem Jahr 1965 zusammenzuarbeiten. Der aktuelle Vertrag zwischen den beiden Parteien läuft noch bis zum Jahr 2030 und wird auch danach sicher wieder verlängert. Beim FC Bayern handelt es sich nicht um das einzige Team, das von Adidas ausgerüstet wird. Auch die Mannschaften FC Schalke 04 und Union Berlin arbeiten mit der bekannten Marke zusammen.

Puma – neu beim RB Leipzig

Wie bereits zuvor erwähnt, löst Puma in der neuen Saison den Ausrüster Nike ab und übernimmt somit eines der sechs Teams des Herstellers. Beim RB Leipzig bleibt es allerdings nicht. Erst im Jahr 2019 verlängerte die Marke ihren Vertrag mit Borussia Dortmund bis zum Jahr 2028. Seit dem Jahr 2018 besteht auch die Zusammenarbeit zwischen dem Ausrüster und dem Fussball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Auch dieser Vertrag besteht noch für einige Jahre. Damit „überholt“ die Marke Adidas und übernimmt in der deutschen Bundesliga in Zukunft die Rolle des Ausrüsters für drei Teams.

Jako – Kooperation mit FSV Mainz 05

Auch beim FSV Mainz 05 wird es in nächster Zeit einige Änderungen bezüglich des Ausrüsters der Mannschaft geben. Obwohl das Team erst in der Saison 2020/2021 seine Zusammenarbeit mit dem italienischen Sportartikelhersteller Kappa begonnen hat, wurde der Vertrag mit der Marke vorzeitig beendet. Anstelle dessen übernimmt nun die Marke Jako die Rolle für die nächsten fünf Jahre. Die deutsche Sportmarke ist auch beim Bundesligisten VfB Stuttgart als Ausrüster vertreten und stattet die Mannschaft entsprechend aus.

Umbro – Marke steigt aus

Die britische Marke Umbro ist zwar im Moment noch als Ausrüster bei der Mannschaft Werder Bremen tätig, will die Zusammenarbeit mit dem Team jedoch spätestens im Jahr 2025 beenden. Wer danach als Ausrüster bei Werder Bremen tätig sein wird und ob und wie es für die Marke Umbro in der 1. Bundesliga weitergeht, ist bislang noch unklar. Fest steht, dass der SV die derzeit einzige Mannschaft ist, mit der Umbro in der deutschen Bundesliga zusammenarbeitet.

psc 16 Februar, 2023 15:55