André Silva besteht Medizincheck bei RB Leipzig

Der Wechsel des portugiesischen Torjägers André Silva von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig steht unmittelbar bevor.

Wie der “Sportbuzzer” berichtet, hat der 25-jährige Portugiese den Medizincheck bei seinem künftigen Verein erfolgreich absolviert. RB zahlt der Eintracht eine Ablöse in Höhe von 23 Mio. Euro. Dazu kommen noch Zahlungen in Höhe von 7 Mio. Euro an die Berater von Silva.

Der Topstürmer war in der vergangenen Saison mit 28 Ligatreffern hinter Robert Lewandowski zweitbester Torschütze in der Bundesliga. Nach einer einjährigen Leihe zahlte die Eintracht im vergangenen September für eine definitive Verpflichtung nur 3 Mio. Euro Ablöse.

psc 2 Juli, 2021 16:41