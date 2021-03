Bastian Schweinsteiger ist bei Eintracht Frankfurt ein Kandidat

Eintracht Frankfurt denkt bei der Nachfolge von Sportvorstand Fredi Bobic offenbar an Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger.

Der 36-Jährige befindet sich laut “Bild” auf einer Liste von mehreren Top-Kandidaten. Schweinsteiger ist vor gut einem Jahr zurückgetreten und derzeit als “ARD”-Experte tätig. Die Klubführung der Hessen ist demnach überzeugt, dass der Ex-Profi die Kapazitäten hat, die Nachfolge von Bobic anzutreten: Sein hervorragender Ruf, das grosse Netzwerk, seine Führungsqualitäten und auch rhetorische Fähigkeiten sprechen für ihn.

Allerdings ist unklar, ob Schweinsteiger tatsächlich ins Management eines Fussballklubs einsteigen will. Neben seiner Tätigkeit als TV-Experte arbeitet er zurzeit mit dem Schweizer Autor Martin Suter an einem biografischen Roman. Zudem baut er Häuser auf Mallorca und in Kitzbühel.

Neben ihm soll sich auf der Favoriten-Liste auch Jonas Boldt vom Hamburger SV befinden. Kein Thema (mehr) seien Horst Heldt vom 1. FC Köln und Markus Krösche von RB Leipzig.

Offen bleibt derweil, ob Bobic überhaupt schon in diesem Sommer geht. Interessent Hertha BSC müsste für ihn in jedem Fall eine Ablöse hinlegen.

psc 17 März, 2021 17:06