Djibril Sow strebt Wechsel in die Premier League an

Djibril Sow würde Eintracht Frankfurt gerne verlassen. Dabei möchte der Schweizer Nati-Star wohl am liebsten nach England.

Laut Informationen der "Bild" soll Djibril Sow durch seine Berater ausrichten lassen haben, dass er Eintracht Frankfurt in diesem Sommer verlassen will. Der Vertrag des 26 Jahre alten Mittelfeldspieler läuft am Main noch ein Jahr, ein Wechsel in diesem Sommer könnte für 15 bis 20 Millionen Euro über die Bühne gehen.

Sow liebäugelt allem Anschein nach mit einem Transfer in die Premier League. Dort wurden in der Vergangenheit die beiden Londoner Klubs FC Arsenal und West Ham United zu den Interessenten gezählt.

adk 26 Juni, 2023 10:38