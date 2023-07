Djibril Sow steht vor der Unterschrift bei Lazio

Der Schweizer Mittelfeldspieler Djibril Sow scheint seinen neuen Klub in der Serie A gefunden zu haben.

Der 26-jährige Nationalspieler steht laut Transferexperte Fabrizio Romano in fortgeschrittenen Gesprächen mit Lazio. Die Römer nehmen in der neuen Saison an der Champions League teil und sollen für den Profi von Eintracht Frankfurt inklusive Boni mehr als 15 Mio. Euro hinlegen. Sow steht in Frankfurt nur noch für ein Jahr unter Vertrag. Manager Markus Krösche hat zuletzt aber bereits verlauten lassen, in der neuen Saison nicht mehr mit dem Schweizer zu planen.

Mit Ellyes Skhiri wurde sogar schon ein Nachfolger verpflichtet. Lazio hofft, die Sow-Gespräche bis zum Wochenende erfolgreich abschliessen zu können. Der gebürtige Zürcher wird die Bundesliga nach vier Jahren wohl verlassen und nach Italien wechseln.

psc 26 Juli, 2023 00:01