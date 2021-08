Eintracht Frankfurt an kroatischem Sechser dran

Eintracht Frankfurt könnte seine defensive Schaltzentrale mit dem kroatischen Mittelfeldspieler Kristijan Jakic verstärken.

Nach Angaben von “Sky” ist der Bundesligist im konkreten Austausch mit Dinamo Zagreb, wo der 24-Jährige bis 2025 unter Vertrag steht. Auf der Position des Sechsers ist die Eintracht schon länger auf der Suche und hat sich auch schon mit einigen Kandidaten befasst. Da Lucas Torreira in die Serie A zurückkehrt, soll Jakic jetzt in der Pole Position für einen Wechsel in die Bundesliga sein.

psc 25 August, 2021 10:39