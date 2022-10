Eintracht-Stürmer Rafael Borré will im Winter wechseln

Nachdem der kolumbianische Angreifer Rafael Borré bei Eintracht Frankfurt im Sturmzentrum in dieser Saison nicht mehr gesetzt ist, scheint er im Januar einen Wechsel anzustreben. Drei Interessenten gibt es bereits.

Dem 27-Jährigen wurde im Angriff des Bundesligisten der Rang von Neuzugang Randal Kolo Muani abgelaufen. Borré muss sich häufiger als ihm lieb ist mit einer Jokerrolle begnügen. Laut der spanischen Zeitung «AS» plant der Südamerikaner deshalb einen Transfer bereits in der kommenden Wechselperiode. Zwei spanische Vereine und ein Klub aus Italien sollen bereits Interesse anmelden.

Im Gespräch sei zunächst eine Leihe, da die Eintracht für einen Verkauf rund 20 Mio. Euro fordert und die Klubs nicht gewillt sind, diesen Betrag sofort zu zahlen. Borrés Vertrag in Frankfurt läuft bis 2025. In der vergangenen Saison war er im Angriff gesetzt und konnte mit 20 Torbeteiligungen in 45 Spielen auch vorzüglich skoren. Wegen der neuen Situation in dieser Spielzeit sondert sein Berater den Markt nun intensiv.

psc 10 Oktober, 2022 10:42