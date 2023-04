Eintracht vor Transfer von Neo-Nationalspieler Mateo Retegui

Eintracht Frankfurt könnte sich im Hinblick auf die kommende Saison mit Italiens Neo-Nationalspieler Mateo Retegui verstärken.

Der 23-Jährige debütierte jüngst für die Squadra Azzurra und erzielte in den beiden Spielen gegen England (1:2) und Malta (3:0) jeweils einen Treffer. Laut «Radio La Red» hat der Bundesligist grosse Chancen auf eine Verpflichtung des Angreifers, der aktuell innerhalb Argentiniens von den Boca Juniors an Tigre ausgeliehen ist. Atlético habe sich aus dem Rennen um Retegui zurückgezogen, was den Weg für die Frankfurter wohl frei macht.

Dem Vernehmen nach werden rund 15 Mio. Euro Ablöse notwendig. Reteguis Vertrag bei den Boca Juniors läuft bis Ende 2024.

psc 3 April, 2023 16:50