Ex-FCB-Profi David Abraham vor Rückkehr nach Argentinien

Der amtierende Kapitän von Eintracht Frankfurt, David Abraham, steht vor der Rückkehr in seine Heimat.

Wie die Zeitung “Olé” berichtet, laufen Gespräche zwischen dem 33-jährigen Routinier und dem Traditionsklub Club Atlético Independiente. Dort wurde David Abraham vor seiner Europa-Karriere einst fussballerisch ausgebildet.

Der Routinier lief zwischen 2008 und 2012 für den FC Basel auf. Danach führte ihn sein Weg zunächst zum FC Getafe nach Spanien und dann in die Bundesliga, wo er für Hoffenheim und seit fünf Jahren für Eintracht Frankfurt aktiv ist. Nun neigt sich seine Karriere auf dem “alten Kontinent” aber dem Ende entgegen. Ausklingen lassen könnte der Innenverteidiger seine Laufbahn wieder in der Heimat.

“Abraham möchte zu Independiente zurückkehren. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat es mir gesagt. Ich weiss, dass er mit Leuten aus dem Klub spricht, also müssen sie sich im Verein sicher darüber im Klaren sein”, wird Daniel Montenegro zitiert, der ein Kandidat für den Posten als Sportdirektor beim argentinischen Erstligisten war.

Der Innenverteidiger steht in Frankfurt noch bis 2021 unter Vertrag. Allerdings sei nicht ausgeschlossen, dass der Bundesligist seinen verdienten Spieler bereit in diesem Sommer ablösefrei ziehen lässt, falls dieser tatsächlich in die Heimat zurückkehren will.

psc 6 April, 2020 10:25