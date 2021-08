Filip Kostic will Wechsel zu Lazio erzwingen

Flügelspieler Filip Kostic will Eintracht Frankfurt verlassen und in die Serie A zu Lazio wechseln.

Wie die “Bild” berichtet, fehlte der 28-jährige Serbe am Freitag im Training und wird am Samstag beim Auswärtsspiel in Bielefeld nicht zum Einsatz gelangen. Kostic will demnach unbedingt zu Lazio wechseln. Interesse aus Rom soll vorliegen. Das Problem: Der Eintracht liegt bislang gar kein offizielles Angebot des Serie A-Klubs vor. Kostic ist grundsätzlich noch bis 2023 an die Hessen gebunden.

Schlechte Nachrichten gibt es für die Eintracht auch an einer anderen Personalfront: Der geplante Wechsel von Spielmacher Amin Younes nach Saudi-Arabien ist geplatzt. Laut “Sky” hat sich der 28-Jährige in letzter Minute doch noch umentschieden und will nicht zu Al-Shabab wechseln. Die Eintracht hatte ein 4 Mio. Euro-Angebot eigentlich akzeptiert. Durch die späte Absage stehen auch geplante Transfers von Mittelfeldprofi Kristijan Jakic (24, Dinamo Zagreb) und Stürmer Randal Kolo Muani (22, FC Nantes) auf der Kippe.

EIL+++Filip #Kostic hat nach BILD-Infos heute nicht am Training teilgenommen und reist morgen auch nicht mit zum Spiel nach Bielefeld. Kostic will so einen Wechsel zu Lazio erzwingen. Problem: Eintracht liegt nach BILD-Infos gar kein Angebot aus Rom vor — BILD E. Frankfurt (@BILD_Eintracht) August 27, 2021

psc 27 August, 2021 17:12