Filip Kostic ist Wunschspieler von Lazio-Coach Maurizio Sarri

Eintracht Frankfurts Flügelstürmer Filip Kostic soll auf dem Wunschzettel des neuen Lazio-Trainers Maurizio Sarri ganz oben stehen. Allerdings haben die Römer noch kein Angebot abgegeben.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche bestätigt am Mittwoch, dass aktuell kein Angebot für den 28-jährigen Serben vorliegt. Die “Gazzetta dello Sport” berichtete zuvor von einem Fünfjahresvertrag, den Lazio Kostic anbieten will. Eine Ablöse von 20 Mio. Euro steht im Raum. Noch ist es in der Personalie ruhig und der Nationalspieler kann sich voll und ganz auf seine Aufgaben in der Bundesliga konzentrieren. Am Samstagabend startet die Eintracht mit dem Auswärtsspiel in Dortmund in die neue Saison.

psc 11 August, 2021 16:56