Frankfurt-Sportvorstand mit klarer Ansage zu Kolo Muani

Randal Kolo Muani weckt Begehrlichkeiten bei einigen Top-Klubs. Bei Eintracht Frankfurt zeigt man sich aber nicht besorgt.

Eintracht Frankfurt hätte gerne, dass Randal Kolo Muani auch nächste Saison am Main stürmt. "Unser Ziel ist es nicht, Randal zu verkaufen", stellte mit Markus Krösche der Sportvorstand gegenüber "Sky" klar. Der französische Nationalspieler habe "eine sehr, sehr gute Entwicklung im letzten Jahr genommen und einen sehr, sehr grossen Anteil an unserer erfolgreichen Saison gehabt - speziell jetzt auch in der Champions League", so Krösche.

Die Eintracht sieht sich durchaus in einer guten Verhandlungslage. Denn Kolo Muani besitzt beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2027. Eine Ausstiegsklausel ist im Kontrakt nicht verankert.

adk 28 Juni, 2023 12:55