Fredi Bobic droht in Frankfurt der Rauswurf

Sportvorstand Fredi Bobic könnte von seinem Amt bei Eintracht Frankfurt nach öffentlich geäusserten Abwanderungsgedanken vorzeitig entbunden werden.

Laut “Bild” ist ein Rauswurf des Managers noch in dieser Saison nicht ausgeschlossen. Bobic soll vor einem Engagement bei der Hertha stehen, wo er im Sommer einen neuen Job antreten könnte. In einer Aufsichtsratssitzung erklärt der 49-Jährige demnach noch am Mittwoch, dass er den Verein zum Ende dieser Spielzeit verlassen will. Bobic ist vertraglich eigentlich noch bis 2023 an die Hessen gebunden. Die Eintracht fordert von der Hertha angeblich eine Ablöse in Höhe von 5 Mio. Euro.

Ob er seine Aufgaben zumindest noch bis im Sommer weiterführt oder vorzeitig gehen muss, entscheidet sich wohl in Kürze.

psc 10 März, 2021 13:45