Gelson Fernandes beendet seine Karriere im Sommer

Der langjährige Schweizer Nationalspieler Gelson Fernandes hat sein Karriereende angekündigt.

Nach insgesamt 17 Profijahren zieht sich der 33-jährige Mittelfeldspieler im Sommer zurück und beendet die Aktivkarriere. “Ich habe eine schwierige Entscheidung treffen müssen. Aber ich habe mich dazu entschieden aufzuhören, weil ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt”, sagt Gelson Fernandes.

“Ich wollte den Zeitpunkt und die Umstände immer selbst bestimmen und nicht aufhören, weil es nicht mehr anders ging”, begründet der 67-fache Nationalspieler seinen Entscheid. Noch bis im Sommer steht er bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Im Januar musste er einem Eingriff an der Hüfte unterziehen. Von diesem hat er sich aber erholt. Er kann und will in dieser Saison also noch spielen.

Die Abschiedsworte von Gelson Fernandes:

📺 Hier geht es zum kompletten Video:https://t.co/pobz3fLfSW — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 14, 2020

Es ist ein Privileg und ein großes Glück, die Saison vor meinem Karriereende mit Eintracht Frankfurt abschließen zu können. Ich werde bis zur letzten Sekunde Gas geben, in jedem Training und in jeder Spielminute, in der ich zum Einsatz kommen sollte. pic.twitter.com/ZDBDIqj6H0 — Gelson Fernandes (@GelsonFernandes) May 14, 2020

psc 14 Mai, 2020 14:35