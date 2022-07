Götze bedauert eine Entscheidung in seiner Karriere ganz besonders

Dass Mario Götze im Sommer 2016 vom FC Bayern zu Borussia Dortmund zurückwechselte, empfindet der Angreifer rückblickend als Fehler. Lieber wäre er zum FC Liverpool gegangen.

Vor sechs Jahren wollte Jürgen Klopp Mario Götze zum FC Liverpool locken, doch der Weltmeister von 2018 lehnte ab. Könnte Götze die Zeit zurückdrehen, würde er diese Entscheidung anders treffen. In der “Sport Bild” begründete der Neuzugang von Eintracht Frankfurt nun: “Liverpool war in der ersten Saison mit Jürgen Achter geworden und hatte sich nicht für die Champions League qualifiziert. Auch in den Jahren zuvor war das nicht der Verein, der immer oben mitgespielt hat.”

Der 30-Jährige erklärte: “Ich kam von Bayern und hatte diesen Anspruch. Dortmund hatte zuvor eine Top-Saison unter Thomas Tuchel gespielt. Der BVB war oben. Jürgen war noch dabei, etwas aufzubauen. Im Nachhinein muss man sagen: Liverpool wäre besser gewesen.” Beim BVB blieb er letztlich bis 2020, ehe er nach zwei Jahren bei der PSV Eindhoven nun zu Eintracht Frankfurt wechselte.

adk 6 Juli, 2022 10:22