Kostic soll Dreijahresvertrag bei Juventus unterschreiben

Der Wechsel von Filip Kostic von Eintracht Frankfurt zu Juventus Turin steht offenbar kurz vor der Finalisierung. In Italien winkt dem Serben wohl ein Dreijahresvertrag.

Laut italienischen Medienberichten wird Filip Kostic zu Juventus Turin wechseln. Demnach überweisen die Bianconeri 15 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt, um sich die Dienste des 29 Jahre alten Angreifers zu sichern.

In Turin soll Kostic ein Jahresgehalt in Höhe von 2,5 Millionen Euro kassieren, insgesamt für drei Spielzeiten unterschreiben, so die “Gazzetta dello Sport”.

adk 19 Juni, 2022 11:58