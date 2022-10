Mario Götze blendet mögliche WM-Teilnahme noch komplett aus

Mario Götze rückt mit seinen starken Leistungen für Eintracht Frankfurt immer stärken in den Fokus von Bundestrainer Hansi Flick. Ein Comeback des 30-Jährigen in der deutschen Nationalmannschaft rechtzeitig zur WM wird immer wahrscheinlicher. Der Angreifer will davon aber noch nichts wissen.

Götze fokussiert sich weiterhin voll und ganz auf seine Aufgaben beim Verein. «Für mich ist das kein Thema. Ich konzentriere mich auf meine Spiele und Themen. Das ist das Allerwichtigste», sagt er gegenüber «DAZN» nach dem 2:1-Sieg der Frankfurter in der Champions League gegen Olympique Marseille, der die Türe für das Erreichen der K.o.-Phase für den Bundesligisten weit geöffnet hat.

Im vorläufigen WM-Kader steht der Spielmacher. Ob er es auch in den finalen 26-Mann-Kader schafft, entscheidet sich am 10. November, wenn Flick seinen finalen Kader bekanntgibt. Die Partie zwischen Frankfurt und Marseille sah sich dieser live im Stadion an und sah unter anderem einen Assist Götzes.

psc 27 Oktober, 2022 15:33