Nächster Interessent für begehrten Eintracht-Star Silva

Mit aussergewöhnlichen Leistungen lässt André Silva Eintracht Frankfurt von der erstmaligen Teilnahme an der Champions League träumen. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Der Nächste im Bunde soll der FC Arsenal sein.

Abschliessend ist noch lange nicht geklärt, ob André Silva auch in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt Tore am laufenden Band erzielen wird. Der portugiesische Goalgetter weckt angesichts seiner vorzüglichen Darbietungen in dieser Saison Interesse bei den Topadressen Europas.

Inzwischen befindet sich, so berichtet es zumindest das italienische Portal “Calciomercato”, Silva auch auf dem Radar des FC Arsenal. Das rührt vor allen Dingen mit dem möglichen Abschied von Alexandre Lacazette, dessen Vertrag im roten Bezirk Londons im Sommer 2022 endet und um den sich zuletzt Abwanderungsgerüchte häuften.

“Ich bin sehr zufrieden mit ihm und die Gespräche über seinen Vertrag werden bald stattfinden”, sagte der Trainer Mikel Arteta während einer Presserunde und schob nach: “Wir werden sehen, was passiert.”

Im Fall Silva dürfte es nach dieser Saison vor allen Dingen auf die Zahlungsmoral der bisher kolportierten Interessenten ankommen. Atletico Madrid und Manchester United sollen den 25-jährigen Torjäger ebenfalls in ihr Transferportfolio aufgenommen haben.

aoe 4 März, 2021 12:34