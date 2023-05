Österreichischer Kandidat für den Trainerposten bei Eintracht Frankfurt

Oliver Glasner wird Eintracht Frankfurt dem Vernehmen nach zum Saisonende verlassen. Als Nachfolger ist mit Christian Ilzer nun auch ein österreichischer Landsmann Glasners im Gespräch.

Der 45-Jährige trainiert zurzeit Sturm Graz und wurde im vergangenen Jahr zwischenzeitlich bei Super League-Klub YB als neuer Trainer gehandelt, ehe die Wahl auf Raphael Wicky fiel. Der Einstieg bei einem Bundesligisten wäre für Ilzer, der in Graz noch bis 2025 unter Vertrag steht, ein grosser Karrieresprung. Laut «Sky» ist er in Frankfurt tatsächlich ein Thema. Momentan ist der erfolgreiche Coach mit Sturm noch voll in den österreichischen Meisterschaftskampf involviert. Der Rückstand auf Ligakrösus Red Bull Salzburg beträgt nur drei Punkte.

Neben Ilzer wurden bei der Eintracht zuletzt auch der ehemalige Bayern-Assistenztrainer Dino Toppmöller und Matthias Jaissle von Red Bull Salzburg als potentielle Glasner-Nachfolger genannt.

psc 9 Mai, 2023 14:34