Der neue Verein von Amin Younes steht fest

Amin Younes hat seinen neuen Verein offenbar gefunden.

Der bei Eintracht Frankfurt nicht mehr erwünschte Mittelfeldspieler wechselt wohl in die türkische Süper Lig. Laut dem “Hessischen Rundfunk” kommt der 28-jährige Spielgestalter bei Sivasspor unter. Younes ist noch bis Saisonende von Napoli an die Eintracht ausgeliehen. Dieser Leihvertrag könnte aber vorzeitig aufgelöst werden. Seit einem geplatzten Wechsel nach Saudi-Arabien im Sommer spielt der Offensivspieler in Frankfurt keine Rolle mehr.

psc 1 Januar, 2022 11:27